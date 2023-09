Erick MANANA & Joël RABESOLO à Berlin (Allemagne) Kultur Markt Halle Berlin, 14 octobre 2023, Berlin.

Erick MANANA & Joël RABESOLO à Berlin (Allemagne) Samedi 14 octobre, 18h00 Kultur Markt Halle 20 € – BILLETS DISPONIBLES SUR PLACE, LE JOUR DU CONCERT !

« Le poète de la chanson et virtuose de la guitare Erick Manana a grandi au milieu des sons de la capitale des hauts plateaux centraux de Madagascar, Antananarivo. Il est arrivé en France jeune homme, et même loin de son île natale, il a toujours su rester fidèle à son rêve: celui de préserver le patrimoine musical de son pays tout en le développant grâce à des influences contemporaines, afin de faire connaître cette musique à un large public. Il jouit aujourd’hui d’une immense popularité à Madagascar et au sein de la diaspora malgache dispersée à travers le monde. Bien que fermement enraciné dans ses propres traditions, il ouvre sa musique à d’autres cultures et genres musicaux, sans préjugés ni conventions. »

« Virtuose gaucher, Joël Rabesolo est né avec une guitare en main. Il a commencé à l’âge de 8 ans et ne s’est jamais arrêté. Le jeune homme a aussi su utiliser sa grande taille à son avantage. Il a, en effet, joué au basket à un niveau semi-pro pendant plusieurs années. Réaliste, Joël n’hésite pas à entreprendre des études même si la musique reste une de ses raisons de vivre:

Lauréat du concours découvertes sur le jazz guitare organisé par la radio RLI / Tananarive, Joël a su l’utiliser comme un véritable tremplin. Il a ainsi su enchaîner les concerts, allant jusqu’ à faire des tournées en Europe et devenant ainsi un nouvel ambassadeur de la musique malgache sur le Vieux Continent. »

Source : Midi-Madagasikara.mg

Jenny Fuhr a traqué les spécificités des rythmes malgaches dans sa thèse de doctorat qu’elle a effectuée dans une université anglaise. C’est à ce moment là que la jeune femme est tombée amoureuse du monde merveilleux de la langue et du style musical malgache. Elle chante depuis en duo avec Erick Manana, apportant ainsi un nouvel éclat aux chansons teintées de nostalgie de l’ancienne métropole, Tana. Jouant de sa flûte Renaissance comme d’une flûte de roseau ouverte, Jenny Fuhr ajoute de la puissance et du feu aux airs entraînants du Sud rural. Ensemble, ces deux musiciens primés se sont lancés dans une incroyable aventure musicale, explorant et exploitant cette tension entre familiarité et étrangeté, entre la tradition musicale orale malgache, le «_lova-tsofina_», et le style de jeux européen classique. Avec un regard curieux et un esprit ouvert, ils cherchent à construire un pont vers de nouveaux horizons musicaux.

Kultur Markt Halle Hanns-Eisler Str.93 10409-Berlin Berlin 10409 Prenzlauer Berg Berlin

2023-10-14T18:00:00+02:00 – 2023-10-14T20:00:00+02:00

