Kukushka Quessoy, 24 octobre 2021, Quessoy.

Kukushka 2021-10-24 – 2021-10-24

Quessoy Côtes d’Armor Quessoy

Duo de clown

Nous sommes chez Bubu.

Lorsqu’il rentre chez lui c’est pour tenter de se reposer du monde extérieur qu’il doit affronter chaque jour, non sans mal ! Ouf, enfin seul.

Mais aujourd’hui, il semble qu’un grain de sable insignifiant vogue dans les courants d’air. Aïe, c’est Igor !

Alors que Bubu veut juste se reposer chez lui après une journée épuisante, Igor, lui, se sent bien de s’installer ce soir dans ce petit nid douillet !

Dans un rythme effréné, à la sauce slapstick, même les éléments semblent s’en amuser. Dans cette rencontre improbable, les objets reprennent vie et semblent n’en faire qu’à leur tête.

Il y a des jours, ça ne se passe vraiment pas comme prévu !

Spectacle familial à partir de 6 ans

Personnes en situation de handicap, contactez la compagnie pour adapter au mieux votre accueil

info@viscomica.org http://viscomica.org/

