Kudsi Ergüner | Musiciens d’ici, musiques d’ailleurs #3 Maison des Cultures du Monde, 17 juin 2021-17 juin 2021, Vitré.

Kudsi Ergüner | Musiciens d’ici, musiques d’ailleurs #3

Maison des Cultures du Monde, le jeudi 17 juin à 20:00

Sur une inspiration de l’artiste Waed Bouhassoun, la Maison des Cultures du Monde propose un cycle de concerts en ligne de musiciens solistes basés en France, sous le titre : **Musiciens d’ici, musiques d’ailleurs**. Il s’agit non seulement de partager des moments de connaissance musicale et de plaisir mais aussi de soutenir les interprètes de musique traditionnelle privés actuellement de toute ressource. Troisième rendez-vous **jeudi 17 juin à 20h** avec le musicologue et musicien turc **Kudsi Ergüner**, maître du ney, fidèle ami de la Maison des Cultures du Monde depuis sa création. Il a été des premiers artistes invités et y a donné de nombreux spectacles et créations. Considéré comme l’un des plus grands passeurs entre musiques ottomane et européenne, il a fait découvrir la musique soufie d’Istanbul au public occidental. **Comment assister au concert ?** Concert gratuit visible sur Youtube, sur la [page Facebook](https://www.facebook.com/maisondesculturesdumonde) et sur le site de la Maison des Cultures du Monde

Rendez-vous jeudi 17 juin avec le maître du ney Kudsi Ergüner, l’un des plus grands passeurs entre musiques ottomane et européenne.

Maison des Cultures du Monde 2 rue des Bénédictins, 35500 Vitré Vitré La Gravelle Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-17T20:00:00 2021-06-17T20:30:00