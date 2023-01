Stage en SERBIE : à la découverte des musiques serbes KUD Boljevac Centre culturel en Serbie Општина Бољевац Catégories d’Évènement: Зајечарски управни округ

Општина Бољевац

Stage en SERBIE : à la découverte des musiques serbes KUD Boljevac Centre culturel en Serbie, 1 octobre 2023, Општина Бољевац. Stage en SERBIE : à la découverte des musiques serbes 1 – 8 octobre KUD Boljevac Centre culturel en Serbie

Coût pédagogique : 1330€ (+ cotisation annuelle de 5€)

Encadré par Svetlana Spajić, en collaboration avec Erik Marchand. Cette formation de 35h vous propose 3 ateliers : chant par Svetlana Spajić, violon par Filip Krumes et soufflant par Miloš Nikolić. KUD Boljevac Centre culturel en Serbie 17 Kralja Aleksandra Boljevac Бољевац Општина Бољевац 19370 Зајечарски управни округ Serbie centrale [{« link »: « http://www.drom-kba.eu/A-la-decouverte-des-musiques-serbes.html »}] PROGRAMMES PEDAGOGIQUES PAR ATELIER

CHANT par Svetlana Spajić

► chant polyphonique et monodique, chants rituels utilisant les polyphonies et les diphonies, techniques spéciales de potresalica (coups de glotte). Les chants polyphoniques peuvent rassembler de 2 à 6 voix différentes.

► La polyphonie religieuse sera également abordée. Le répertoire vocal sera celui des régions des montagnes de Zlatibokrski, de l’ouest de la Serbie, des répertoires des chants à danser (kolanje), du chant avec kaval des montagnes de Sharra ainsi que les chants a capella de la Serbie de l’est. Pour cet atelier Svetlana Spajić sera secondée parTijana Stanković chanteuse, ethnomusicologue VIOLON : Filip Krumes (violon)

► l’atelier violon abordera le système d’improvisation propre aux musiques serbes.

► En plus du travail qui sera fait à partir des chansons traditionnelles serbes, le formateur apportera une attention toute particulière à l’étude approfondie de l’improvisation modale très présente dans la musique traditionnelle serbe.

► Son programme sera le suivant : chansons traditionnelles, instruments traditionnels du sud de la Serbie, étude des rythmes rares, improvisation modale et improvisation basée sur les rythmes rares. SOUFFLANT : Miloš Nikolić (kaval)

►Comment tenir un instrument, la position des lèvres, la tenue du ton, la position des mains

► le jeu de la séquence tonale de base

► jouer dans différents registres, jouer dans les gammes de base do majeur et mineur et ré majeur et mineur.

► Les zones de répertoire travaillées seront Kosovo-Metohija, le sud et le sud-est de la Serbie (Sirinićka Župa ; Vranje, Bosilegrad, Bujanovac) OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :

► Jouer des thèmes issus d’un répertoire de musiques du monde de tradition orale

► Employer des techniques vocales et/ou instrumentales appropriées à la tradition orale donnée

► Interpréter des thèmes musicaux issus d’un répertoire de musiques du monde dans le respect des éléments stylistiques

► Analyser des thèmes caractéristiques de la tradition orale donnée PUBLIC

Cette formation s’adresse aux instrumentistes, aux chanteurs et aux chanteuses, de niveau professionnel pratiquant les instruments suivants : Chant, violon ou cordes frottées, soufflants.

Les musiciens pratiquant d’autres instruments proches de ceux proposés peuvent toutefois proposer leur candidature qui sera examinée par l’équipe pédagogique. PROGRAMME COMPLET RENSEIGNEMENTS

Dates : Du 01/10/23 au 08/10/23

Lieu : KUD Boljevac, centre culturel en SERBIE

Durée : 35h formation du lundi au samedi avec 1 jour de repos

Nombre de places : 15

Coût pédagogique : 1330€

(+ cotisation annuelle de 5€) INSCRIPTION

Dans la limite des places disponibles.

manon.riouat[@]drom-kba.eu

+33 (0)6 77 45 34 91

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T09:00:00+02:00

2023-10-08T17:00:00+02:00 Nenad Mersnik

Détails Catégories d’Évènement: Зајечарски управни округ, Општина Бољевац Autres Lieu KUD Boljevac Centre culturel en Serbie Adresse 17 Kralja Aleksandra Boljevac Бољевац Ville Општина Бољевац lieuville KUD Boljevac Centre culturel en Serbie Општина Бољевац Departement Зајечарски управни округ

KUD Boljevac Centre culturel en Serbie Општина Бољевац Зајечарски управни округ https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Stage en SERBIE : à la découverte des musiques serbes KUD Boljevac Centre culturel en Serbie 2023-10-01 was last modified: by Stage en SERBIE : à la découverte des musiques serbes KUD Boljevac Centre culturel en Serbie KUD Boljevac Centre culturel en Serbie 1 octobre 2023 KUD Boljevac Centre culturel en Serbie Општина Бољевац Општина Бољевац

Општина Бољевац Зајечарски управни округ