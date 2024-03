Kucheka Comedy Club Théâtre les enfants du paradis Paris, vendredi 12 avril 2024.

Le vendredi 12 avril 2024

de 18h00 à 22h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

Le Kucheka Comedy Club fait ses débuts à paris . Un one man show en collaboration avec Make it clap agency et Maison Kimia

« Kucheka », qui signifie « rire » en swahili, c’est l’événement parfait pour les adeptes des fous-rire. Mettant en vedette des humoristes d’origine afro-caribéenne, cet évènement promet des moments de pure hilarité et de connexion culturelle.

Durant un spectacle de 2 heures, les meilleurs humoristes issus de la diaspora africaine vous raconteront leurs quotidiens, leurs anecdotes dans une ambiance décontractée et conviviale.

Ce qui t’attend :

* Un événement inclusif dédié à 100% aux humoristes afro-caribéens.

* Des humoristes internationaux issus des plus grandes scènes francophones.

* Un lieu exceptionnel pour un événement unique

LINE UP :

Dycosh, Sacko Camara, Rey Mendes, Sarah Lélé, Fodje Sissoko et Julien Essome

Attention les places sont limitées, réservez vite vos places.

Théâtre les enfants du paradis 34 rue de Richer 75009

Contact : https://dice.fm/event/6oy93-kucheka-comedy-club-1ere-edition-12th-apr-theatre-les-enfants-du-paradis-paris-tickets

Kucheka comedy club