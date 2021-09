Kubra Khademi le 6b, 2 octobre 2021, Saint-Denis.

Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 2h

gratuit

Armor – Sculpture et installation vidéo

« Armor » est une performance de l’artiste Kubra Khademi qui a pris place à Kaboul en 2015 dans le quartier Kote Sangi où vit l’artiste, l’un des plus peuplés de la capitale. C’est une réponse au harcèlement de rue endémique que subissent quotidiennement les femmes dans ce pays, dans une société d’extrême patriarcat. Kubra Khademi s’est promenée vêtue d’une armure en acier recouvrant et magnifiant les parties de son corps quotidiennement visées par les remarques et les attouchements des passants : ses seins, ses fesses, son ventre. Ses premiers souvenirs d’attouchements remontent à ses 4 ans où elle se souvient avoir souhaité porter des sous-vêtements en métal pour être protégée. Cette pensée ne l’a pas quitté et la volonté de faire évoluer la cause des femmes et d’abattre le mur du silence s’est développée.

« Je me disais qu’il fallait que je réagisse, que je me batte, que je réponde aux insultes que me lancent les hommes dans la rue», explique-t-elle. […] J’ai décidé de faire cette performance pour faire comprendre aux hommes le calvaire que vivent les femmes au quotidien.»

La performance n’a duré que 8 minutes sur les 10 initialement prévues. Très vite, l’hostilité a augmenté et la foule l’a insulté et agressé. Forcée d’arrêter sa performance, elle se voit contrainte de se réfugier chez des amis puis à l’étranger afin d’échapper aux agressions.

