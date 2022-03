KUBIK Sargé-lès-le-Mans, 23 mars 2022, Sargé-lès-le-Mans.

KUBIK Sargé-lès-le-Mans

2022-03-23 15:00:00 – 2022-03-23 15:35:00

Sargé-lès-le-Mans Sarthe Sargé-lès-le-Mans

Dans kubik, tout change, tout est transformé. Un monde cède la place à un autre monde. Spectacle présenté en collaboration avec le Théâtre de la Guimbarde de Belgique. Le spectacle est inspiré par les jeux des enfants qui expérimentent physiquement avec leur environnement pour le comprendre. En manipulant les objets à leur portées, ils construisent leur pensée et ouvrent ainsi la porte de leur imagination. Dans “Kubik”, 2 acteurs manipulent un vaste ensemble de constructions empilées et transformées, qui se déplacent et génèrent de nouveaux espaces à explorer. C’est une architecture en mouvement, dans laquelle volumes et formes crées de petits écrans mobiles dans lesquels naissent des images.

Les acteurs découvrent ensemble le plaisir de créer et de regarder, plongent les petits spectateurs dans leur univers sensoriel dans lequel vous pourrez imaginer, découvrir et rêver.

scelia@sargeleslemans.fr

Dans kubik, tout change, tout est transformé. Un monde cède la place à un autre monde. Spectacle présenté en collaboration avec le Théâtre de la Guimbarde de Belgique. Le spectacle est inspiré par les jeux des enfants qui expérimentent physiquement avec leur environnement pour le comprendre. En manipulant les objets à leur portées, ils construisent leur pensée et ouvrent ainsi la porte de leur imagination. Dans “Kubik”, 2 acteurs manipulent un vaste ensemble de constructions empilées et transformées, qui se déplacent et génèrent de nouveaux espaces à explorer. C’est une architecture en mouvement, dans laquelle volumes et formes crées de petits écrans mobiles dans lesquels naissent des images.

Sargé-lès-le-Mans

dernière mise à jour : 2022-03-11 par