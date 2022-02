KTYKEEN CONASSE – UNPLUGGED Le Rallumeur d’étoiles, 19 mars 2022, Martigues.

Le Rallumeur d’étoiles, le samedi 19 mars à 21:00

Je suis née en 1979 à St Denis et j’ai grandi à Marseille. J’ai arrêté l’école en 1996 pour aller bosser afin de me payer une école de maquillage chèèèère à Aix en Provence en 1999. J’ai intégré une compagnie de spectacle de rue et de cirque ” l’estock fish” en 2000. A ce même moment j’ai pris des cours de chant lyrique pendant 4 ans, j’ai aussi appris à faire du trapèze et fais quelques cours de théâtre. Je quitte la compagnie en 2004 pour intégrer en tant que choriste le groupe “Raoul Petite” avec lequel je joue toujours. En 2005 jusqu’à maintenant je suis entrée dans la compagnie de spectacle jeune public ” le bonbon qui pique” en tant que chanteuse et comédienne. Je suis intermittente du spectacle depuis 2004 et je fais aussi pas mal d’alimentaire : maquillage, figuration, événementiel, technique…pour rester intermittente ! Pas facile ! Puis, j’ai commencé à écrire les premières chansons de ktykeen Conasse en 2011, au début j’écrivais et jouais ( pour les anniversaires ) pour mes copines conasses avec qui on se réunissaient parfois pour faire des “cafés conasses” : critiquer les autres, dire de la merde ect !! Petit à petit, j’ai joué à Aurillac ( gros festival des arts de la rue), dans les bars, petites salles… Voilà, tu sais tout de moi public, tu peux me détester ou m’aimer ! En tout cas moi Je t’aime. Cathy Casy alias ktykeen Conasse.

Prix libre, adhésion annuelle obligatoire à prix libre

♫♫♫

Le Rallumeur d’étoiles Quai Brescon 13500 MARTIGUES Martigues Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T21:00:00 2022-03-19T23:00:00