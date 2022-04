KTO #1 : Vautours x Exil x Traquenard Le Klub, 7 avril 2022, Paris.

Le jeudi 07 avril 2022

de 19h00 à 01h00

. gratuit Entrée Libre – Urne à l’entrée reversée aux groupes, donne selon tes moyens

Klub Take Over aka KTO c’est la nouvelle soirée du Klub qui va réchauffer tes oreilles et faire souffler ton porte monnaie ! Tous les premiers jeudis du mois, on met à disposition le Klub à un acteur de la scène underground pour une soirée où tu peux entrer librement, découvrir de nouveaux horizons musicaux et donner ce que tu veux aux groupes selon tes moyens.

Pour cette première édition, c’est le label parisiano-lillois MERCI SATAN ! qui se charge de t’expulser au septième ciel vite fait et (très) bien fait avec trois lives entre Thrash Metal, Post Hardcore, Noise Punk et Black Metal avec : VAUTOURS (Noisy Rock / (Post)-Hardcore / Punk)

https://vautours.bandcamp.com EXIL (Post-Punk / DSBM)

https://exildsbm.bandcamp.com TRAQUENARD (Metal Punk trio)

https://traquenardpunk.bandcamp.comUn EP sous forme de SPLIT rassemblant ces trois excellents représentants de la scène underground lilloise est sorti à Noël dernier, à raison de deux morceaux par groupe, pour une vingtaine de minutes d’un condensé ultra-festif de violence, de radicalité et de variété dans les genres abordés.Cette soirée officielle MERCI SATAN ! est le 2ème round de la Release Party du SPLIT en question, qui ne manquera pas d’apporter un peu de Ténèbres dans la Ville Lumière.Au menu, du riff gras et bruitiste, des vinyles et sérigraphies, plein de merch, des clips et des invités spéciaux…

CHAOS IS BACK, MOTHER******S

VAUTOURS, EXIL & TRAQUENARD jouent la musique de Satan…MERCI SATAN !

Le Klub 14 Rue Saint-Denis 75001 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/s/kto-1-vautours-x-exil-x-traque/503721187965433/ https://www.facebook.com/events/s/kto-1-vautours-x-exil-x-traque/503721187965433/

KTO #1 : Vautours x Exil x Traquenard – Entrée Libre ■ Le Klub / Paris