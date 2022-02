KT Gorique Makeda, 4 mars 2022, Marseille.

KT Gorique

Makeda, le vendredi 4 mars à 20:30

KT Gorique + 1ère partie KT Gorique Déjà très ferme dans ses positions et ses propos dès ses débuts, KT apparaît ici encore plus déterminée, plus enragée, mais aussi plus sûre d’elle et plus sage. Kita (son alter égo qui représente l’adulte/la guerrière) a pris le pas sur la petite fille pour délivrer un message inspirant, de motivation, de lutte, de spiritualité, et de transcendance. La reine Octodurienne du free style nous souhaite la bienvenue, Akwaba, du nom de son dernier album, où les sonorités reggae et ragga côtoient les percussions africaines et riffs de guitares électriques. INFOS PRATIQUES Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille 10€ (hors frais de location) + 1€ d’adhésion à l’association Orizon Sud : bit.ly/3L6uFY6 CB NON ACCEPTÉE A L’ENTRÉE RÈGLES SANITAIRES • Le Pass vaccinal est obligatoire pour l’accès à l’évènement. Toute personne devra justifier être dans un des trois cas suivants : – Une certification de vaccination (schéma vaccinal complet, dose de rappel comprise dans le délai imparti pour les personnes à partir de 18 ans et 1 mois qui y sont éligibles) – Un certificat de rétablissement de plus de 11 jours et moins de six mois – Un certificat de contre-indication à la vaccination. • Le port du masque est obligatoire.

11€ + 1€ d’adhésion

♫♫♫

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T20:30:00 2022-03-04T23:59:00