KT GORIQUE – DYNJAH RAP LE LABO. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 20:30 (2023-02-10 au ). Tarif : 12.8 à 12.8 euros. KT Gorique : La musique est comme un refuge pour cette ivoirienne déracinée. Elle y cuisine un rap féminin fascinant, mixant reggae et musique africaine pour inventer le Future Roots. Une décoction singulière survitaminée pour vous surprendre Dynjah : Lauréat du dernier Buzz Booster Bretagne, cette graine de rappeur freestyle envoie un cocktail de sons avec une énergie débordante et communicative. Un artiste passionné et passionnant, pour un rap bien frappé. LE LABO DINAN Rue Victor Schoelcher Cotes-d'Armor

