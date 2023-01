KSTL Winter L’Alimentation Générale Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le vendredi 20 janvier 2023

de 23h00 à 05h00

Gratuit jusqu'à 23h puis 10€ avec conso avant 2h : 10 EUR

KSTL avec Le Musketrio, Maddy Street (lives), Ad’z & Bach’, MLF et Pach Data (PTT) à l’Alimentation Générale le 20 janvier ! Un froid de gueux, la nuit qui tombe à l’heure du goûter, les 17 couches de vêtements quand on sort, l’ouverture de la saison de la raclette… pas de doute, l’hiver est là ! QUID de braver le froid et de te joindre à nous tout schuss à l’occasion de notre traditionnelle teuf hivernale ? Comme chaque année quand le thermomètre descend redoutablement en dessous de 0, mieux qu’un plaid ou un bon feu, le KSTL Winter est là pour te réchauffer en te faisant godiller sur la piste (verte, bleue ou rouge, chacun son niveau). Pas de remontées mécaniques (sobriété oblige), mais une ambiance moufle et chalet qui débutera dès 20h30 avec des lives, et se terminera à 5h avec une avalanche de DJs qui va te faire trembler, mais pas de froid. On se donne rendez vous le vendredi 20 janvier, fixations serrées et guibolles affûtées, prêts à enchaîner les 360° ! Hâte de te voir en altitude ! L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris Contact : http://alimentation-generale.net/ https://fb.me/e/2NjvZZGrJ https://fb.me/e/2NjvZZGrJ

