Kryštof Mařatka : NOUVEAUX MONDES… Centre Tchèque, 7 décembre 2021, Paris.

Kryštof Mařatka : NOUVEAUX MONDES…

Centre Tchèque, le mardi 7 décembre à 19:30

**Le concert a pour fil rouge l’idée d’une « métamorphose » et présentera la première mondiale de l’œuvre Prophétie.** La première œuvre, Prophétie, méditation musicale sur les instruments populaires tchèques avec piano pour un musicien soliste, présente une immersion insolite dans deux espaces sonores contrastés: **l’univers des instruments populaires tchèques rustiques et le piano classique.** L’union de ces deux atmosphères, qui **mélangent l’accord tempéré avec des timbres de micro-intervales des instruments populaires**, crée un univers sonore « parfumé » et presque exotique. Comme si les couleurs enivrantes de tous ces instruments archaïques nous révélaient un contenu caché, d’un aperçu de l’avenir inconnu, dévoilé par une prophétie. Une autre métamorphose du piano se présente dans l’œuvre **Le mystère de Monsieur Rybka**, mélodrame pour un comédien (et un) pianiste d’après la nouvelle Les traces de Karel Čapek. Ici, l’univers sonore de l’instrument est crée avec le jeu des mains directement à l’intérieur de l’instrument. Mais l’auditeur est surtout attiré par de **nouvelles et insolites harmonies micro-intervalliques**, obtenues grâce à la modification de la vibration par une fine manipulation directement sur les cordes. Le résultat sonore inattendu crée **une atmosphère mystérieuse**, évoqué dans le texte déclamé. Enfin, **la Symphonie Du Nouveau monde d’Antonín Dvořák** est encore une autre métamorphose du piano, celle de la monumentalité orchestrale, que fait entendre l’arrangement pour piano seul réalisé par K. Mařatka d’une des œuvres les plus célèbres de l’histoire de la musique. Le concert est organisé dans la continuité de la série **origINnovation,** proposé par Kryštof Mařatka au Centre tchèque de Paris en saison 2019 – 2020, interrompue par la crise pandémique.

Entrée 12 € / TR 10 €

Concert du compositeur et pianiste Kryštof Mařatka NOUVEAUX MONDES… métamorphoses du piano – monumentalité orchestrale, univers des instruments populaires tchèques, mystères des mots.

Centre Tchèque 18 rue Bonaparte, 75006 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-07T19:30:00 2021-12-07T21:00:00