Toulouse Halle aux Grains Haute-Garonne, Toulouse Krystian Zimerman Halle aux Grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Krystian Zimerman Halle aux Grains, 9 octobre 2021, Toulouse. Krystian Zimerman

Halle aux Grains, le samedi 9 octobre à 20:00

### Piano Krystian Zimerman ne se déplace qu’avec son piano – qu’il démonte, et remonte. Pas plus de cinquante concerts par an. Pour jouer une œuvre en public, il doit savoir s’il en est aimé, et l’amour prend tout son temps. C’est dire si chacune des apparitions du prodige polonais est une quadrature du cercle. Krystian Zimerman, Piano ### Plus d’infos [Site des Grands Interprètes ](https://www.grandsinterpretes.com/concert/krystian-zimerman/) //www.youtube.com/embed/RQn34klqSQI ![]() ### Infos pratiques Samedi 9 octobre à 20h

De 20€ à 66€

Culture Halle aux Grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T20:00:00 2021-10-09T21:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Halle aux Grains Adresse 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Halle aux Grains Toulouse