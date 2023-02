KRYSTAL MUNDI SALLE PAUL FORT NANTES Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

KRYSTAL MUNDI SALLE PAUL FORT, 25 mars 2023, NANTES. KRYSTAL MUNDI SALLE PAUL FORT. Un spectacle à la date du 2023-03-25 à 20:30 (2023-03-25 au ). Tarif : 14.8 à 14.8 euros. LA BOUCHE D’AIR & NAJA PRESENTENT (LIC2- PLATESV-R-2021-012652) Après un premier album paru en 2019, Simon Mary revient avec son projet Krystal Mundi. Cette formation de « chambre » atypique, d’une puissance acoustique peu commune, marie le son soyeux et fougueux des cordes, une trompette aérienne et une contrebasse au groove profond. Adepte des itinéraires transversaux, Krystal Mundi agrandit sa palette sonore avec la présence de la vocaliste norvégienne Sissel Vera Pettersen. Une voix majeure du jazz nordique contemporain, éthérique et cristalline, qui nous transporte au cœur des grands espaces scandinaves. Du sur mesure pour explorer les rivages infinis de ce « monde de cristal ». Une musique poétique à l’intense sérénité. Simon Mary: contrebasse et compositions Sissel Vera Pettersen: voix Geoffroy Tamisier: trompette Tomoko Katsura: violon Marian Iacob Maciuca: violon Guillaume Grosbard: violoncelle PMR / 02 51 72 10 10 Simon Mary Simon Mary Votre billet est ici SALLE PAUL FORT NANTES 9 rue Basse Porte Loire-Atlantique LA BOUCHE D’AIR & NAJA PRESENTENT (LIC2- PLATESV-R-2021-012652) Après un premier album paru en 2019, Simon Mary revient avec son projet Krystal Mundi. Cette formation de « chambre » atypique, d’une puissance acoustique peu commune, marie le son soyeux et fougueux des cordes, une trompette aérienne et une contrebasse au groove profond. Adepte des itinéraires transversaux, Krystal Mundi agrandit sa palette sonore avec la présence de la vocaliste norvégienne Sissel Vera Pettersen. Une voix majeure du jazz nordique contemporain, éthérique et cristalline, qui nous transporte au cœur des grands espaces scandinaves. Du sur mesure pour explorer les rivages infinis de ce « monde de cristal ». Une musique poétique à l’intense sérénité. Simon Mary: contrebasse et compositions Sissel Vera Pettersen: voix Geoffroy Tamisier: trompette Tomoko Katsura: violon Marian Iacob Maciuca: violon Guillaume Grosbard: violoncelle PMR / 02 51 72 10 10 .14.8 EUR14.8. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu SALLE PAUL FORT Adresse 9 rue Basse Porte Ville NANTES Tarif 14.8-14.8 lieuville SALLE PAUL FORT NANTES Departement Loire-Atlantique

SALLE PAUL FORT NANTES Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

KRYSTAL MUNDI SALLE PAUL FORT 2023-03-25 was last modified: by KRYSTAL MUNDI SALLE PAUL FORT SALLE PAUL FORT 25 mars 2023 Salle Paul Fort Nantes

NANTES Loire-Atlantique