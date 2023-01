KRYS M | 04.02.23 La Bellevilloise Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Le samedi 04 mars 2023

de 20h00 à 22h30

Prévente : 22 EUR Sur place : 25 EUR

KRYS M sera en concert pour la première fois en France le 4 mars à La Bellevilloise ! KRYS M de son vrai nom MEGNE NOUBISSI Christelle est une artiste chanteuse, auteure-compositeur d’origine Camerounaise. Bercée depuis toute petite par les chansons de Whitney Houston, charlotte Dipanda et bien d’autres, ce n’est que pendant ses études secondaires qu’elle s’intéressera réellement à la musique de manière active en participant à plusieurs activités et multipliant les concours de chants. En 2013, KRYS M et deux autres jeunes talentueuses chanteuses sont les victorieuse finalises du « Mo Casting » à l’issue duquel elles formeront « Les Mo Gils », groupe dont KRYS M sera le lead vocal. Elles feront par la suite une collaboration intitulée « Secouer Lo » avec l’insaisissable DJ ARAFAT, chanson qui les propulsera et les exposera au public Camerounais et Africain. Le groupe sortira un autre single intitulé « Super Roulée » avant de se disloquer. Loin des radars, KRYS M décide de lancer une carrière solo. En Janvier 2017, elle signe un contrat de production avec l’un des meilleurs labels Camerounais de musique « Big Dreams ». Elle sortira par la suite un single intitulé « T’oubliés ». En 2021, elle sortira son tout premier EP « SURFACE » produit par Les Coudes Production. Dans ce projet aux sonorités riches et variées, elle collabore avec des artistes tels que KO-C et Locko. Aujourd’hui, après la sortie de son single à succès « Chacun Sa Chance », KRYS M se présente comme l’une des artistes les plus prometteuses de la musique urbaine Africaine Francophone. La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

