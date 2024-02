KRYMSON + Sir Keith Gare Saint Sauveur Lille, vendredi 16 février 2024.

Krymson est un groupe de hard rock français, principalement influencé par le glam des années 80, le hard rock des années 70 et le punk. Leur musique fait partie du paysage musical actuel et ils ont l’intention de remettre la musique de groupe sur le devant de la scène.

Leur premier album « Born to Lose N’ Live to Die » sortira en juin 23. LEUR PREMIER SINGLE » HELL IS MY PARADISE » EST SORTI SUR TOUTES LES PLATEFORMES DE STREAMING. Deux singles de cet album ont déjà été diffusés à la radio. Cet album aborde sur fond de riffs accrocheurs, de mélodies entraînantes et d’énergie punk de multiples sujets avec un message » n’écoute pas les autres et va jusqu’au bout avant qu’il ne soit trop tard « .

Formé en 2021 par Tommy (basse) et Hazel (guitare) , Krymson est ensuite rejoint par Alice (chant et guitare) et Hasty (batterie).

Ensemble, ils n’ont jamais cessé de tourner dans le nord de la France et se sont fait une réputation et une fanbase dans la scène locale grâce à leur énergie, leurs refrains accrocheurs, leurs tenues flashy et leurs shows époustouflants. ils ont fait les premières parties de Shiraz Lane, Girish and the Chronicles et L.A. CobrA. Ils sont actuellement en tournée pour défendre leur premier album.

Collectionneur de disques vinyles, et amoureux de musique psychédélique et underground des sixties, Colas Keith est un DJ français dont la réputation n’est plus à faire. Digger inconditionnel, ses sets sont à la fois un mélange de fuzz, de grooves, et une invitation au voyage dans la contre-culture des « freaks » des années 1960-70. En 2014 il fonde les soirées lilloises « Back in the 60s Club » pour ensuite créer des soirées psyché avec son collectif Technicolor Dream Production. Il a pu partager l’affiche avec des groupes comme les Warlocks, Night Beats, Shivas ou encore Black Market Karma notamment lors du Strawberry Festival. Régulièrement, il part poser ses précieuses galettes à travers les quatre coins de l’Europe tels qu’au Hip Cat Club (Hambourg), les Love Trip Session / Up Club (Francfort), le Mess My Mind Weekender (Le Havre), Novo Vision (Liege), le Beat Bespoke Festival (Londres).

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.