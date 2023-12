L’alsacienne Kruth Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Début : 2024-06-30 07:30:00

fin : 2024-06-30 L’Alsacienne est le rendez-vous cycliste incontournable des Vosges. Elle attise la convoitise des cyclistes du monde entier désireux de relever ‘’Le grand défi cycliste des Vosges’’..

Chaque cycliste alsacien a entendu un jour résonner le nom de cet événement cycliste international. Souvent pour son ambiance chaleureuse avec son peloton de cyclosportifs et de randonneurs, certainement pour la beauté de ses parcours, sans aucun doute pour la difficulté et l’enchaînement des cols. En réalité, L’Alsacienne, c’est tout ça à la fois ! L’Alsacienne est le rendez-vous cycliste international incontournable des Vosges. Classée parmi les plus importants événements cyclistes de masse de France, L’Alsacienne rencontre un véritable succès et attise la convoitise des cyclistes du monde entier. Venus dans l’espoir de faire un chrono ou simplement pour tenter de rallier l’arrivée, tous les participants repartent heureux d’avoir relevé ‘’Le défi cycliste pour tous’’ ! EUR. Kruth 68820 Haut-Rhin Grand Est

