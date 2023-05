TriThur, 17 juin 2023, Kruth.

Kruth,Haut-Rhin

Dans un cadre magnifique en plein cœur du Massif des Vosges, le lac de Kruth-Wildenstein vous accueille pour le Trithur ! Au programme, des aquathlons et un swim run le samedi après-midi. Et le dimanche, pas moins de cinq triathlons, deux courses pour les plus petits dès 6 ans, et trois autres pour les plus grands, sur les formats XS, S et M..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-18 . EUR.

Kruth 68820 Haut-Rhin Grand Est



In a magnificent setting in the heart of the Vosges Mountains, the lake of Kruth-Wildenstein welcomes you for the Trithur! On the program, aquathlons and a swim run on Saturday afternoon. And on Sunday, no less than five triathlons, two races for the youngest from 6 years old, and three others for the oldest, on the sizes XS, S and M.

En un marco magnífico, en el corazón de los Vosgos, el lago de Kruth-Wildenstein le da la bienvenida al Trithur El programa incluye acuatlones y una carrera a nado el sábado por la tarde. Y el domingo, nada menos que cinco triatlones, dos carreras para niños a partir de 6 años y otras tres para niños más mayores, en formatos XS, S y M.

In einer wunderschönen Umgebung mitten im Herzen der Vogesen empfängt Sie der See von Kruth-Wildenstein zum Trithur! Auf dem Programm stehen Aquathlons und ein Swim Run am Samstagnachmittag. Und am Sonntag gibt es nicht weniger als fünf Triathlons, zwei Rennen für die Kleinsten ab 6 Jahren und drei weitere für die Größten, in den Formaten XS, S und M.

Mise à jour le 2023-05-25 par Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin