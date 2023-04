Visite guidée et balade contée aux ruines du château du Wildenstein, 1 mai 2023, Kruth.

Envie d’en apprendre davantage sur le château du Wildenstein ?

Alors suivez une visite guidée le long du sentier de découverte menant aux ruines du château du Wildenstein et apprenez-en plus sur l’histoire mouvementée de cet haut lieu stratégique de la vallée de Saint-Amarin.

Pour les jeunes téméraires, le parcours sera ponctué par des contes et légendes entourant les lieux.

Sur inscription..

2023-05-01 à ; fin : 2023-05-01 . EUR.

Kruth 68820 Haut-Rhin Grand Est



Would you like to learn more about Wildenstein Castle?

Then take a guided tour along the discovery trail leading to the ruins of Wildenstein Castle and learn more about the eventful history of this strategic place in the Saint-Amarin valley.

For the more adventurous youngsters, the tour will be punctuated by tales and legends surrounding the place.

On registration.

¿Quiere saber más sobre el castillo de Wildenstein?

Realice una visita guiada por el sendero de descubrimiento de las ruinas del castillo de Wildenstein y conozca la azarosa historia de este enclave estratégico del valle de San Amarín.

Para los jóvenes más aventureros, la visita estará salpicada de cuentos y leyendas en torno al lugar.

Inscripción obligatoria.

Haben Sie Lust, mehr über die Burg Wildenstein zu erfahren?

Dann nehmen Sie an einer geführten Tour entlang des Entdeckungspfades zu den Ruinen der Burg Wildenstein teil und erfahren Sie mehr über die bewegte Geschichte dieses strategisch wichtigen Ortes im Tal von Saint-Amarin.

Für die jungen Wagemutigen wird der Weg von Märchen und Legenden, die sich um den Ort ranken, unterbrochen.

Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-04-12 par Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin