Concours photo, 1 mai 2023, Kruth.

Le syndicat mixte du Barrage de Kruth-Wildenstein organise son premier concours photo sur le thème « Il était une fois le château du Wildenstein » ! Le concours sera scindé en 2 catégories : 12/17 ans et adultes. Une remise des prix est prévue durant le week-end « Il était une fois … le château du Wildenstein : 30 ans de découvertes ! » qui aura lieu du 29 septembre au 1er octobre 2023.

2023-05-01 à ; fin : 2023-08-31 . 0 EUR.

Kruth 68820 Haut-Rhin Grand Est



The mixed syndicate of the Kruth-Wildenstein dam organizes its first photo contest on the theme « Once upon a time the Wildenstein castle »! The contest will be divided into 2 categories: 12/17 years old and adults. A prize-giving ceremony is planned during the weekend « Once upon a time … the Wildenstein castle: 30 years of discoveries! » which will take place from September 29 to October 1, 2023

El Sindicato Mixto del Embalse de Kruth-Wildenstein organiza su primer concurso de fotografía sobre el tema « Érase una vez el castillo de Wildenstein » El concurso se dividirá en 2 categorías: 12/17 años y adultos. Está prevista una ceremonia de entrega de premios durante el fin de semana « Érase una vez… el castillo de Wildenstein: ¡30 años de descubrimientos! », que tendrá lugar del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2023

Das Syndicat mixte du Barrage de Kruth-Wildenstein organisiert seinen ersten Fotowettbewerb zum Thema « Il était une fois le château du Wildenstein » (Es war einmal das Schloss Wildenstein)! Der Wettbewerb wird in zwei Kategorien aufgeteilt: 12/17 Jahre und Erwachsene. Eine Preisverleihung ist während des Wochenendes « Il était une fois … le château du Wildenstein : 30 ans de découvertes ! » vorgesehen, das vom 29. September bis zum 1. Oktober 2023 stattfindet

