La TAF et BOOMERANG présentent KRUELTY + GATES TO HELL – Mardi 18 avril 2023 – Ouverture des portes 19h – 10 € – Adhésion annuelle obligatoire 3 € KRUELTY Kruelty est une formation japonaise qui n'a jamais fait dans la dentelle. D'une orientation artistique d'abord tournée vers un Hardcore Beatdown ultra lourd, le groupe accorde une place beaucoup plus importante aux influences Death Metal et Doom Metal. GATES TO HELL DeathMetal / Metalcore

SECRET PLACE
Adresse 25, rue St Exupéry (ZI DE LA LAUZE)
Ville Saint-JEAN DE VEDAS

