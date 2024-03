Kroum l’ectoplasme Théâtre Darius Milhaud Paris, dimanche 10 mars 2024.

Le mardi 30 avril 2024

de 21h00 à 22h40

Le lundi 29 avril 2024

de 21h00 à 22h40

Le vendredi 19 avril 2024

de 21h00 à 22h40

Le dimanche 14 avril 2024

de 18h30 à 20h10

Le vendredi 05 avril 2024

de 21h00 à 22h40

Le lundi 01 avril 2024

de 21h00 à 22h40

Le dimanche 17 mars 2024

de 18h30 à 20h10

Le vendredi 15 mars 2024

de 21h00 à 22h40

.Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans. payant

Tarif

plein : 18€

Tarif

habitants du 19ème & séniors (dès 60 ans) : 14€*

Tarif

réduit : 12€*

(demandeurs d’emploi,

minimas sociaux, Carte handicap, intermittents du spectacle, étudiant, moins de

26 ans, partenaires, groupe min 10 personnes & CE)

*Réduction

valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre

Kroum l’ectoplasme revient après un voyage en Europe. Il n’a rien appris, rien vécu mais veut écrire un roman et continuer à rêver…

Le

voyage, partir, quitter le quartier, le pays pour espérer une vie meilleure,

trouver le bonheur, c’est un objectif et un rêve. Fuir ! mais où ? Et comment ?

Reste le voyage intérieur, l’amour, mais pourquoi tomber dans nos illusions,

nos obsessions, nos répétitions sans pouvoir vraiment s’en libérer.

Dans

la pièce « Kroum l’ectoplasme » de Hanokh Levin, écrite en 1975, un groupe de

copains, trentenaires, vivent dans un quartier pauvre, cela fait écho à ce que

vit la jeunesse actuelle et certains adultes acculés à la pauvreté. Ce quartier

d’Israël pourrait exister dans n’importe quel pays. Ils cherchent un sens à

leurs vies et comment exister dans ce chaos ? Beaucoup quittent leur pays ou

essaient de réaliser leurs rêves malgré toutes les contradictions internes

qu’ils subissent.

Kroum

revient d’un voyage en Europe où il espérait « réussir » et s’en sortir, hélas

il revient désespéré et amer, et bouleversé par plusieurs situations désolantes

et irrémédiables, il décide d’écrire enfin son roman, le sujet portera sur ceux

qui l’entourent.

C’est

une pièce où l’on s’affronte, un théâtre de l’action en paroles où le besoin de

communiquer et d’en découdre est vital, impératif. Dans les scènes où les corps

se cherchent, se suivent, se trouvent, se retrouvent, s’emmêlent, il y a une

spécificité très physique, très organique et authentique.

La

metteuse en scène Catherine Andréa cherche toujours des interprétations

singulières, physiques, extrêmes pour soutenir le jeu. Il n’y a pas de retenue

dans le jeu clownesque de cette comédie dramatique, on vocifère, on gifle. On

embrasse, on pleure, on s’exprime parfois out of tune, on crie.

Tout

se joue dans un décor de 6 chaises accompagné par un musicien à la guitare

électrique.

———————————-

Informations pratiques :

Auteur : Hanokh Levin

Compositeur : Slava Ardachev

Mise

en scène : Catherine Andréa

Avec

: Carla Aimé, Catherine Andréa, Aura Coben, Cyrill Durieux, Emma Ebouaney,

Doriane Emerit, Tancrède Hollington, Gwenegan Le Moëllic, Paul Nicolas, Slava Ardachev

Genre

: Comédie dramatique

Tout

public (dès 13 ans)

Durée :

1h40

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019

Contact : +33142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.theatredariusmilhaud.fr/programme-des-spectacles/kroum-l-ectoplasme/

Paul Nicolas Kroum l’ectoplasme