Kroum l’Ectoplasme Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: 13100

Aix-en-Provence

Kroum l’Ectoplasme Aix-en-Provence, 10 décembre 2022, Aix-en-Provence. Kroum l’Ectoplasme

24 Boulevard De la République MJC – Maison des jeunes et de la culture Jacques Prévert Aix-en-Provence 13100 MJC – Maison des jeunes et de la culture Jacques Prévert 24 Boulevard De la République

2022-12-10 20:00:00 – 2022-12-10 21:00:00

MJC – Maison des jeunes et de la culture Jacques Prévert 24 Boulevard De la République

Aix-en-Provence

13100 Comment traverser sa vie sans la vivre ?

Médiocres, burlesques, mais tellement humains, les personnages s’agitent avec ardeur dans ce quartier populaire et désuet qui leur colle aux mocassins. Comme Kroum, ils rêvent, espèrent, aspirent à mieux, remplissent leur vie de ce qu’ils peuvent … mais restent au bord. En attendant la vie passe … et finit. Zut, on n’a pas eu le temps !

L’écriture est surprenante : Humour féroce, répliques gaillardes, directes, comique et tragique irrésistibles.



Hanokh Levin (1943-1999) a passé sa vie en Israël, insurgé contre toutes ces guerres qui ne laissent derrière elles qu’une humanité vaincue. Il a créé une œuvre impressionnante, tant par son volume que par sa diversité. Tout semble traversé par une tendresse fondamentale pour les humains, les doux comme les monstrueux, dont la vaine agitation se soldera de toute façon comme chacun sait. Kroum l’Ectoplasme rentre au pays. Il n’a rien vu, rien appris, rien vécu, si ce n’est la conviction que les humains sont définitivement classables en deux catégories : ceux qui savent profiter de la vie et ceux qui en sont incapables. +33 4 42 26 36 50 MJC – Maison des jeunes et de la culture Jacques Prévert 24 Boulevard De la République Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: 13100, Aix-en-Provence Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence 13100 MJC - Maison des jeunes et de la culture Jacques Prévert 24 Boulevard De la République Ville Aix-en-Provence lieuville MJC - Maison des jeunes et de la culture Jacques Prévert 24 Boulevard De la République Aix-en-Provence Departement 13100

Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13100 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

Kroum l’Ectoplasme Aix-en-Provence 2022-12-10 was last modified: by Kroum l’Ectoplasme Aix-en-Provence Aix-en-Provence 10 décembre 2022 13100 24 Boulevard De la République MJC - Maison des jeunes et de la culture Jacques Prévert Aix-en-Provence 13100 aix en provence

Aix-en-Provence 13100