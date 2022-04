KRONO MOTORS SHOW Rohrbach-lès-Bitche Rohrbach-lès-Bitche Catégories d’évènement: Moselle

Rohrbach-lès-Bitche

KRONO MOTORS SHOW Rohrbach-lès-Bitche, 15 mai 2022, Rohrbach-lès-Bitche. KRONO MOTORS SHOW Rohrbach-lès-Bitche

2022-05-15 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-15 18:00:00 18:00:00

Rohrbach-lès-Bitche Moselle Rohrbach-lès-Bitche Vente de véhicules d’occasion et marché de la pièce automobile d’occasion. – Inscription particulier gratuite !

– 1 voiture par particulier.

– 50 véhicule maximum admis.

– horaires pour exposant particulier de 9h à 11h.

– Inscription pour les professionnels Payante !

– pros 6-8 voiture.

– horaires exposant Pros 8h à 9h. Restauration et buvette sur place.

– Kebab

– Saucisses / Merguez

– Glace à l’italienne

– Crêpe maison ferstler.guy@gmail.com +33 6 85 11 48 16 Rohrbach-lès-Bitche

dernière mise à jour : 2022-04-26 par OT DU PAYS DE BITCHE

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Rohrbach-lès-Bitche Autres Lieu Rohrbach-lès-Bitche Adresse Ville Rohrbach-lès-Bitche lieuville Rohrbach-lès-Bitche Departement Moselle

Rohrbach-lès-Bitche Rohrbach-lès-Bitche Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rohrbach-les-bitche/

KRONO MOTORS SHOW Rohrbach-lès-Bitche 2022-05-15 was last modified: by KRONO MOTORS SHOW Rohrbach-lès-Bitche Rohrbach-lès-Bitche 15 mai 2022 Moselle Rohrbach-lès-Bitche

Rohrbach-lès-Bitche Moselle