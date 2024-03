KRNVG + Super Pétale Super Le Molotov Marseille 6e Arrondissement, samedi 18 mai 2024.

KRNVG + Super Pétale Super Le Molotov Marseille 6e Arrondissement

Rendez-vous au Molotov le 18 mai avec KRNVG + Super Pétale Super en concert.

Au programme de la soirée



• KRNVG

[Brass Band FR]



Confectionné à partir d’un mélange de plastique et de métal, KRNVG rassemble 6 cuivres, un batteur et un plombier percussionniste. Ensemble acoustique, ils proposent un brassage de sons puissants et de polyrythmies hypnotisantes. Libre de la notion de genre, KRNVG joue un répertoire métissé et éclectique surfant sur le fil entre ombre et lumière, chaos et harmonie, complexité et simplicité.

Que ce soit en rue ou dans une salle de concert, pour une foule de gens ou dans un cercle intime, KRNVG vous emmène dans une transe cuivrée dont on ne sort pas indemne.



• Super Pétale Super

[Funk Brass -FR]



Super Pétale Super est un bouquet de cuivres et de bois soutenu par une batterie précise et dynamique. Ses sept musicien·ne·s naviguent entre funk, drum’nbass et expérimentations, pour vous proposer un voyage musical pétulant d’arrangements et de compositions originales.

Son ambition offrir une narration sonore et pleine d’émotions par le biais de morceaux aux structures inattendues et d’harmonies fleuries. .

Date et horaire :

Début : 2024-05-18 20:30:00

fin : 2024-05-18

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

