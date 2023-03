Kristof Negrit Experiment #LesCaribéenesdemai #17 BAISER SALE, 9 juin 2023, PARIS.

Kristof Negrit Experiment #LesCaribéenesdemai #17 BAISER SALE. Un spectacle à la date du 2023-06-09 à 19:00 (2023-06-09 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627/L-R-21-957/L-R-21-959 Kristof Négrit batterie/lead, Sylvain Ransy piano, Illyès Ferfera sax ténor, Zacharie Abraham cbasse Issu d’une famille de musiciens, Kristof Negrit s’intéresse à la batterie dès l’âge de 6 ans. Fatigué de le voir user les coussins et accoudoirs du divan familial, son père se met en quête d’une batterie et c’est ainsi qu’à 11 ans, le compositeur, batteur et percussionniste guadeloupéen rencontre celle qu’il appelle sa « partenaire de vie »… Immergé dans le Konpa, musique populaire d’Haïti, et le Zouk, celle de la Guadeloupe, c’est naturellement vers ces genres que sa pratique se tourne. Diplômé en 2010 de la FNEIJMA et médaillé d’or du Conservatoire de Jazz de Tourcoing en 2012, Kristof devient un sideman éclectique en son genre et se produit dans de nombreux festivals comme le Bruxelle Jazz en Belgique, le Biguine Jazz de Martinique ou le Terre de Blues à Marie Galante. Ses diverses collaborations avec des pointures telles que Yann Negrit, Hervé Celcal, Max Cilla ou Tony Chasseur, lui permettent d’affiner son orientation musicale. KRISTOF NEGRIT EXPERIMENT, c’est la puissance de la musique caribéenne mêlée aux influences des musiques du monde. Toutes ces sonorités dans lesquelles il se retrouve ne cesse d’attiser sa curiosité et de le pousser vers d’autres aventures et sensibilités artistiques. Mêlant différentes émotions, sonorités et influences, ce projet saura combler votre curiosité… Et c’est à découvrir au Baiser Salé !

BAISER SALE PARIS 58, RUE DES LOMBARDS Paris

