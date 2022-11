KristO Piano | Showcase, 3 décembre 2022, .

KristO Piano | Showcase



2022-12-03 – 2022-12-03

Piano

Les mélodies de KristO, parfois rythmées et toniques, parfois intimistes et tendres, touchent au cœur, et ses intermèdes poétiques donnent quelques clés pour comprendre pourquoi cette musique réveille notre sensibilité. Entre néo-classique, ambient, électro, et musique de film, KristO brode ses mélodies au piano sur des orchestrations modernes & puissantes. Et offre un style singulier, sensible qui touche, car il raconte une histoire, organisée tel un opéra. On pense parfois à Woodkid, Maxence Cyrin, Nils Frahm, parfois à Satie, Einaudi, Tiersen ou Chilly Gonzales…

En 2021, le pianiste KristO a sorti son second album né du live : Une Vie. Ce sont ces nouveaux titres qu’il nous présente en showcase.

« Un nouvel album, pour illustrer et faire ressentir ce qu’est une vie. Et qu’est ce qu’une vie au fond, si ce n’est des rencontres. Des rencontres qui comptent, qui décomptent. Des rencontres qui se racontent, et parfois se la racontent. Des rencontres avec l’autre, mais aussi avec soi. Jusqu’à la dernière, l’ultime, celle qui comptera. » KristO

dernière mise à jour : 2022-11-14 par