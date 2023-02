Kristin Marion « French’ment jazz » LE CAVEAU DE LA HUCHETTE, 25 avril 2023, PARIS.

Kristin Marion « French’ment jazz » LE CAVEAU DE LA HUCHETTE. Un spectacle à la date du 2023-04-25 à 21:00 (2023-04-23 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

LE CAVEAU DE LA HUCHETTE présente ce concert C’est comme une bouteille de champagne ! Elle a « La Voix », un « Peps » débordant , et le sens du show! Elle se démarque par son scat trèspersonnel et son trombone vocal! Elle chante aussi bien en anglais qu’en français, à travers le blues, le jazz et tout ce qui swingue….C’est la fête !De la nouvelle orléans, en passant par Chicago, Montréal elle enflamme les clubs et festivals. Elle se produit aux cotés de GRANDS JAZZMEN tels que: Scott Hamilton ( saxophone)Brad Goode ( trompettiste d’Aretha Franklin)William Galison ( harmoniciste dans le film Bagdad Café)En premiére partie de Thomas Dutronc (Imperial Annecy Festival)Avec ses musiciens et amis, Kristin swingue avec un phrasé bien à elle!Une personnalité du jazz vocal!

LE CAVEAU DE LA HUCHETTE PARIS 5, rue de la Huchette Paris

