Kristiana ROEMER Quintet featuring Rick MARGITZA Sunset & Sunside, 28 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 28 octobre 2021

de 20h30 à 22h

payant

Ces explorations profondes sont présentées au fil de neuf compositions, qui représentent différentes facettes de la vie.

Le premier album de Kristiana Roemer “House of Mirrors” est un programme musical diversifié et brillamment conçu qui reflète les nombreuses dimensions de la vie et du caractère. Roemer inclut l’anglais et l’allemand dans sa musique et la plupart des paroles, les siennes et autres, ont commencé comme de la poésie. Les choix que nous faisons, les chemins que nous choisissons d’explorer et les relations que nous formons reflètent toutes les parties de nous-mêmes.

Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (150m) 4 : Les Halles (301m)



Contact : Sunset & Sunside 0140264660

Date complète :

