Paris Théâtre de la Ville - Abbesses île de France, Paris Kristian Bezuidenhout Théâtre de la Ville – Abbesses Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Kristian Bezuidenhout Théâtre de la Ville – Abbesses, 20 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 20 novembre 2021

de 16h à 17h30

payant

Une étoile MOZART Sonate en si bémol majeur, K. 570 Sonate en fa majeur, K. 533 Rondo en la mineur, K. 511 Sonate en ut mineur, K. 457 Le charismatique pianofortiste sud-africain Kristian Bezuidenhout, par ailleurs claveciniste et pianiste, s’est distingué à vingt et un ans en remportant le premier prix et le prix du public au Concours International Musica Antiqua de Bruges. Ses enregistrements pour Harmonia Mundi, en particulier l’intégrale de la musique pour clavier seul de Mozart, ont été chaleureusement salués par la critique. Périple au coeur de l’oeuvre mozartienne, ce récital réunit trois magnifiques sonates – entre ombre et lumière – qui figurent parmi les dernières de la production du compositeur ainsi que le touchant Rondo en la mineur dont la sonorité pathétique par moments résonne en nous comme une confidence intime. Concerts -> Classique Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses Paris 75018

12 : Abbesses (106m) 2, 12 : Pigalle (259m)

Contact : Théâtre de la Ville https://www.theatredelaville-paris.com/fr https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://twitter.com/TheaVilleParis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor0142742277 Concerts -> Classique En famille;Enfants

Date complète :

2021-11-20T16:00:00+01:00_2021-11-20T17:30:00+01:00

DR

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre de la Ville - Abbesses Adresse 31 rue des Abbesses Ville Paris lieuville Théâtre de la Ville - Abbesses Paris