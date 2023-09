Krispy Jam // La Petite Halle La Petite Halle Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Krispy Jam // La Petite Halle La Petite Halle Paris, 6 octobre 2023, Paris. Le vendredi 06 octobre 2023

de 21h00 à 01h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Krispy Records le studio et label éclectique aux influences jazz, neo-soul, hip-hop, groove présente la « Krispy Jam ». Rapidement repéré par la qualité des sessions “Live at Krispy House”, le studio devient un repère incontournable pour les musiciens de la scène parisienne. À l’occasion de cette première collaboration avec la Petite Halle de la Villette, nous aurons le plaisir d’accueillir Lester Getz et Monfort, artistes habitués de la maison Krispy pour l’ouverture de la jam. S’en suivra une jam toujours plus groovy, animée par le bassiste Félix Boucaud. Une soirée à ne manquer sous aucun prétexte ! Le programme : 21h30-22h30 : *Opening* Lester Getz x Monfort 22h30-1h00 : JAM ! Animé par Félix Boucaud 1h00-1h30 : *Closing* Lester Getz x Monfort La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Vélib -> Cité de la Musique (19.63m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://fb.me/e/1ffA8zGM2 https://fb.me/e/1ffA8zGM2

