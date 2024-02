Krispy Jam #4 – Saad Keys, Second Brain // La Petite Halle La Petite Halle Paris, vendredi 1 mars 2024.

Le vendredi 01 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Krispy Records le studio et label éclectique aux influences jazz, neo-soul, hip-hop, groove présente la » #KrispyJam « .

Rapidement repéré par la qualité des sessions “Live at Krispy House”, le studio devient un repère incontournable pour les musiciens de la scène parisienne.

À l’occasion de cette quatrième collaboration avec la Petite Halle de la Villette, nous aurons le plaisir d’accueillir Saad Keys pour la release party de son premier album « Dunes ».

L’occasion de découvrir ce véritable virtuose et multi-instrumentiste qui allie groove, world music et électro

S’en suivra une jam/open mic ouverte, animée par le bassiste Félix Boucaud, avec en invité spécial et pour le set d’ouverture, le groupe Second Brain qui fusionne des pulsions Afrobeat et une énergie Rock. Habitué également de la maison Krispy, vous pouvez le retrouver ici :

PROGRAMME :

————–

20h00-21h00 : Ouverture des portes

21h00-22h00 : * »Dunes » Release Party * – Saad Keys

22h00-22h15 : *Opening* – Second Brain

22h15-1h30 : JAM ! Animé par Félix Boucaud

__________________________________

INFOS PRATIQUES :

————–

La Petite Halle

Située sur la gauche de la Grande Halle de la Villette, 211 Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris

Entrée libre !

Possibilité de se restaurer sur place

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Vélib -> Cité de la Musique (19.63m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/9vBzdhJr9 https://fb.me/e/9vBzdhJr9

