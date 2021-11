Nans-sous-Sainte-Anne Nans-sous-Sainte-Anne Doubs, Nans-sous-Sainte-Anne Kris & The Kings Nans-sous-Sainte-Anne Nans-sous-Sainte-Anne Catégories d’évènement: Doubs

Nans-sous-Sainte-Anne Doubs Nans-sous-Sainte-Anne EUR 0 Kris&thekings, c’est une voix, une batterie et un accordéon. Ils jouent ensemble des chansons connues et moins connues, adaptant ces reprises de manières originales. De Brassens à Supertramp, en passant par Edith Piaf et Radiohead. Entre rythme latin, swing et valse.

Entrée libre avec passage de chapeau.

