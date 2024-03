Kris Baha et Promiseland en concert au Supersonic Records Supersonic Records Paris, mardi 4 juin 2024.

Le mardi 04 juin 2024

de 19h00 à 22h30

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. payant

De 16,50 à 20 euros.

Kris Baha est un incontournable de la scène industrielle / EBM de Berlin. Promiseland (USA) est le protégé de Julian Casablancas, qui l’a signé sur son label Cult Records.

Supersonic Records et Persona Grata présentent… Kris Baha et Promiseland en concert !

Tickets : https://link.dice.fm/r7b3bc0ac7a5

KRIS BAHA

(EBM · Fleisch Records · Berlin, ALL)

8 ans se sont écoulés depuis que l’artiste Queer australien/italien-arménien Kristian Bahoudian, alias Kris Baha, a troqué la terre rouge du paysage australien pour les bâtiments brutalistes de Berlin. Désormais fermement ancré dans sa ville d’adoption, Baha s’est fait connaître par un style de production mutant, inspiré par des visions hallucinatoires de la clandestinité passée et future, du bourdonnement industriel recouvert de béton de la métropole après la tombée de la nuit.

Kris est un incontournable de la scène industrielle/EBM et des clubs de Berlin, jouant dans des soirées et des lieux notables de la ville où il plonge dans le vide pour livrer des sets de musique mécanique d’un autre monde. Dans son studio, il travaille des remixes pour des artistes et des groupes célèbres tels que Boy Harsher, Boys Noize, Qual (Lebanon Hanover), Kontravoid, Inhalt, Patriachy, Hercules & Love Affair, Red Axes et bien d’autres encore.

En 2022, Kris a été invité à participer à la tournée européenne de Boy Harsher pour promouvoir leur dernier album et film, « The Runner ». Kris a ensuitedonné 26 concerts aux États-Unis, notamment au Substance Festival, où il a partagé l’affiche avec The Jesus and Mary Chain, Boy Harsher, Mareux, Kitten et The Hacker.

Pour répondre à la révolution actuelle de l’IA en 2023, Kris se télécharge dans le cyber-éther à travers son dernier projet : GHOSTS IN THE MACHIИE.

https://krisbaha.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/@kris_baha

https://www.instagram.com/krisbaha

PROMISELAND

(Electro punk · Cult Records · Brooklyn, USA)

Johann Rashid AKA Promiseland, crée une collision ardente de voix punk, de rythmes propulsés, de chants poétiques et de paroles rituelles qui lui ont rapidement valu une base de fans enragés, parmi lesquels Julian Casablancas qui l’a signé sur son label Cult Records, et l’a surnommé « le futur prince de l’anarchie ».

On ne sait jamais quand Rashid va se montrer, et c’est au moment où l’on s’y attend le moins qu’il sera à la fête, se déployant soudainement d’une perche au plafond – le signe d’une soirée inoubliable. Son premier album « Sad But Happy » sortira en octobre 2023.

https://t.ly/09ai9

https://www.instagram.com/_promiseland_/

Mardi 4 Juin 2024

• Ouverture des portes à 19h

• Bar sur place

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

https://link.dice.fm/r7b3bc0ac7a5

Kris Baha + Promiseland en concert au Supersonic Records !