Krima Niama Tiers-lieu Parade, 17 mars 2022, Arles.

Krima Niama

Tiers-lieu Parade, le jeudi 17 mars à 21:00

Krima Niama est un duo de musique Gnawa. Le nom du projet est un clin d’œil à la rencontre des deux musiciens, l’année dernière, alors qu’ils jouaient respectivement dans la rue pendant le festival des Suds. En dialecte gnaoui, « krima » désigne l’aumône réalisée en musique dans la rue et « Niama » la grâce ou bénédiction. Guillaume, multi-instrumentiste itinérant, étudie la culture gnawa depuis sept ans à travers des voyages aux long cours au Maroc. Issu d’une famille gnaoui de Fès, Hamada est quant à lui percussionniste et joue de la musique Gnawa depuis l’âge de 4 ans. Cette musique est originaire d’Afrique de l’ouest à travers les différentes arrivées d’esclaves noirs au Maroc. Elle est traditionnellement utilisée lors de cérémonies de transe (« lila ») à caractère thérapeutique. Musique spirituelle et répétitive, elle suppose et induit une écoute attentive et un état second chez l’auditeur. Une buvette sera présente sur place, nous vous attendons à partir de 20h15

Lancés de dés : jetez 2 dés et payez la somme correspondante

Venez assister au premier concert du tiers-lieu Parade, un concert de musique gnawa d’origine nord africaine

Tiers-lieu Parade 7 rue de la Roquette, 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T21:00:00 2022-03-17T22:30:00