L’Arménie éternelle Né au Liban, vivant en France, Krikor Beledian incarne à lui seul tout un pilier de la littérature arménienne contemporaine. Ce romancier, essayiste et poète polyglotte dit écrire « dans une langue non pas de rescapés, mais dans une langue rescapée, condamnée à la mort, exécutée en 1915 et toujours en sursis; étrangement vivante ». Pour cette unique soirée, Krikor Beledian lira en arménien, ses poèmes dont Langue dépeuplée, qui évoque le génocide de 1915 et trouve de sombres échos dans l’actualité. Serge Maggiani, acteur de la Troupe du Théâtre de la Ville, les lira en français, tous deux accompagnés par le souffle du duduk de Haïg Sarikouyoumdjian. La puissance de Beledian, par ses vers délibérément libres, est de parvenir à montrer la puissance de cette langue en fuite et de raconter l’inénarrable. Concerts -> Musiques du Monde Théâtre de la Ville – Espace Cardin 1 avenue Gabriel Paris 75008

