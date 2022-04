Krik krak krok, 23 avril 2022, .

Krik krak krok

2022-04-23 15:00:00 – 2022-04-24

Les mots suscitent l’imaginaire, font surgir des voix et des images, lient les enfants dans une histoire ressentie collectivement.



Ce spectacle, à la fois ludique et pédagogique, aborde la thématique de la peur. La peur de l’inconnu, de l’étrange, de l’abandon, de la solitude, du noir…



La peur est un sentiment à la fois primordial et archaïque et cette histoire produit un effet cathartique en permettant d’exprimer ses propres peurs et de se construire en les dépassant grâce notamment à l’humour, le rire comme arme secrète pour déjouer toutes les peurs !

Un livre sorti des rayonnages va emmener les petits auditeurs dans un monde qui semble droit sorti de leur propre imagination. D’après un livre jeunesse de Anne-Marie Aguettaz, interprété par Caroline Vidal, au Flibustier

