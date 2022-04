Krik krak krok, 22 avril 2022, .

Krik krak krok

2022-04-22 – 2022-04-22

Cette histoire, c’est l’histoire d’une petite fille qui habite dans une maison étrange au beau milieu de la forêt. Tous les jours en rentrant de l’école, elle est effrayée par les bruits mystérieux qui hantent les sous-bois…



Et voilà qu’un soir, seule dans sa chambre, elle va faire la rencontre de trois monstres, le Krik, le krak et le krok…



Caroline Vidal joue le rôle de Claudine Delapage une bibliothécaire qui vient à la rencontre des enfants pour leur raconter une histoire…



Un spectacle ludique et pédagogique sur le thème des peurs nocturnes.



Ecriture : Anne-Marie Aguettaz

Mise en scène et jeu : Caroline Vidal



Pour les 3-8 ans.

