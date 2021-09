Marseille Leda Atomica Musique Bouches-du-Rhône, Marseille Krieglestein Leda Atomica Musique Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Krieglestein Leda Atomica Musique, 25 septembre 2021, Marseille. Krieglestein

Leda Atomica Musique, le samedi 25 septembre à 18:00

Krieglestein (Stoner psychadélique) Marseille Cultivant un savant mélange de pop psychédélique et de stoner galactique, Kriegelstein vous fera pousser des poils là où jamais vous n’auriez pensé en avoir. Avec pour seul mot d’ordre la fuzzet des influences variées, Kriegelstein vous transportera de l’espace froid au centre incandescent de la terre dans une tempête de son saturé. Entre mélancolie, colère malsaine et énergie moite ce quatuor cultive un son puissant qui prend aux tripes sans passer par le cerveau . Découvrez leur morceau ‘Red Witch” : [https://www.youtube.com/watch?v=r-zIs6xmNBM](https://www.youtube.com/watch?v=r-zIs6xmNBM) PAF + adhésion Leda Atomica Musique, 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille [https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/](https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/) [https://www.ledaatomicamusique.com/](https://www.ledaatomicamusique.com/) Contact : [ledaatomicamusique@gmail.com](mailto:ledaatomicamusique@gmail.com) ♫Stoner psychédélique♫ Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T18:00:00 2021-09-25T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Leda Atomica Musique Adresse 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Ville Marseille lieuville Leda Atomica Musique Marseille