Loto de l’école Diwan de Châteaulin Kreizenn Koatigrac’h, 12 mars 2023, Kastellin. Loto de l’école Diwan de Châteaulin Dimanche 12 mars, 14h00 Kreizenn Koatigrac’h Venez nombreux·ses jouer au loto et tenter de gagner un ou plusieurs parmi les 3500 euros de lots et bons d’achat !

L’argent récolté servira à l’école Diwan de Châteaulin pour poursuivre ses projets. Kreizenn Koatigrac’h Hent-tro Kimil – 29 150 Kastellin Kastellin 29150 Penn-ar-Bed Breizh Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-12T14:00:00+01:00 – 2023-03-12T17:00:00+01:00

2023-03-12T14:00:00+01:00 – 2023-03-12T17:00:00+01:00 loto bingo Skol Diwan Kastellin

