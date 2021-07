Carhaix-Plouguer Vallée de L'Hyères - Traoñienn ar Stêr-Iêr Carhaix-Plouguer, Finistère Kreiz-Breizh war velo #4 (Stage de breton) ANNULÉ Vallée de L’Hyères – Traoñienn ar Stêr-Iêr Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Finistère

Kreiz-Breizh war velo #4 (Stage de breton) ANNULÉ Vallée de L’Hyères – Traoñienn ar Stêr-Iêr, 2 août 2021-2 août 2021, Carhaix-Plouguer. Kreiz-Breizh war velo #4 (Stage de breton) ANNULÉ

du lundi 2 août au vendredi 6 août à Vallée de L’Hyères – Traoñienn ar Stêr-Iêr

Entre deux séquences pédagogiques, partez à la découverte des paysages du Centre-Bretagne à bicyclette. Une centaine de kilomètres sont au programme sur l’ensemble des cinq jours. Ce stage s’adresse aux niveaux intermédiaires et aux bretonnants confirmés. L’idéal pour apprendre tout en faisant un peu de tourisme (et d’exercice!). Pour les personnes ne disposant pas de vélos, nous proposons, en lien avec le camping de la Vallée de l’Hyères à Carhaix, une location de VTT ou de vélo électrique. Pour le logement, nous vous orientons également vers le camping, point de départ idéal pour les découvertes à vélo.

Sur inscription.

Roudour vous propose de remonter en selle en 2021 : apprendre le breton ou perfectionner son niveau de langue à vélo! Vallée de L’Hyères – Traoñienn ar Stêr-Iêr Route de Kerniguez, 29270 Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-02T09:00:00 2021-08-02T17:00:00;2021-08-03T09:00:00 2021-08-03T17:00:00;2021-08-04T09:00:00 2021-08-04T17:00:00;2021-08-05T09:00:00 2021-08-05T17:00:00;2021-08-06T09:00:00 2021-08-06T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer, Finistère Autres Lieu Vallée de L'Hyères - Traoñienn ar Stêr-Iêr Adresse Route de Kerniguez, 29270 Carhaix-Plouguer Ville Carhaix-Plouguer lieuville Vallée de L'Hyères - Traoñienn ar Stêr-Iêr Carhaix-Plouguer