Kreiz Breizh Elites Handi

Kreiz Breizh Elites Handi, 29 juillet 2022, . Kreiz Breizh Elites Handi

2022-07-29 – 2022-07-29 26ème édition de la célèbre course cycliste traversant le Centre Bretagne qui aura lieu du 29 juillet au 1er août. 4 jours de cyclisme en centre Bretagne, en traversant près de 80 communes sur 3 départements. Ce jour: « Coupe de France Cofidis avec 2 courses l’une handibike, l’autre solo . 26ème édition de la célèbre course cycliste traversant le Centre Bretagne qui aura lieu du 29 juillet au 1er août. 4 jours de cyclisme en centre Bretagne, en traversant près de 80 communes sur 3 départements. Ce jour: « Coupe de France Cofidis avec 2 courses l’une handibike, l’autre solo . dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville