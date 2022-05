Kreiz Breizh Elites – Féminines Callac, 25 août 2022, Callac.

Kreiz Breizh Elites – Féminines Callac

2022-08-25 12:50:00 – 2022-08-25

Callac 22160 Callac

Le Kreiz Breizh Elites Féminin s’internationalise et passe en Classe 1 UCI « jumelé » avec la course de Plouay World Tour. La course ira de Callac à Guingamp sur 137 km de routes à travers les communes du Centre-Bretagne. Départ réel à 12 h 54.

Le Kreiz Breizh Elites Féminin s’internationalise et passe en Classe 1 UCI « jumelé » avec la course de Plouay World Tour. La course ira de Callac à Guingamp sur 137 km de routes à travers les communes du Centre-Bretagne. Départ réel à 12 h 54.

Callac

dernière mise à jour : 2022-05-19 par