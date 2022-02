Kreiz Breizh Akademi #8 Studio l’Ermitage, 20 mars 2022, Paris.

« Kreiz Breizh Akademi présente “Ba’n Dañs”. Le titre de cette 8ème création d’un collectif de 10 artistes (8 musiciens et 2 chanteuses) est une référence à l’appel traditionnel des chanteurs du Centre Bretagne “toud ‘n dud ba’n dañs”, tout le monde dans la danse. Il y a un peu d’anachronisme dans cette injonction mal venue aujourd’hui mais nous sortirons de ces pièges à mouches un jour ou l’autre. Nous avons choisi, pour la première fois, un répertoire uniquement de musique à danser, venant du Centre Bretagne, du sud du Pays Gallo et, grâce à la présence de 3 musiciennes originaires d’Occitanie, nous avons construit une suite de bourrées du Massif Central, respectant comme pour les thèmes bretons l’interprétation modale et rythmique de l’intelligence musicale moderne des anciens. Tout au long de cette année de travail, des artistes* issus de cultures modales nous ont fait expérimenter et comprendre leurs systèmes d’arrangements et d’improvisation. Avec beaucoup de personnalité, le collectif a rassemblé et reconstruit toutes ces propositions au sein d’un répertoire original. Écoutez la danse si vous ne pouvez la pratiquer, nul doute que le rythme saura vous emporter. * Florian Baron, Prabhu Edouard, Serdar Pazarcioglu, Rusan Filiztek, Mehdi Haddab, Laurent Clouet, Keyvan Chemirani, Philippe Janvier, Olivier Catteau, Clémence Cognet. » Kreiz Breizh Akademi #8

