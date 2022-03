Kreiz Breizh Akademi 8 au Festival Interceltique Quai de la Bretagne,Lorient (56), 10 août 2022, .

Kreiz Breizh Akademi 8 au Festival Interceltique

Quai de la Bretagne, Lorient (56), le mercredi 10 août à 21:30

### Kreiz Breizh Akademi #8 Bretagne **KREIZ BREIZH AKADEMI #8 : Un concert Naïade Productions**La musique à danser, le chant à danser, sous toutes leurs formes, ont été́ et sont l’une des plus puissantes « locomotives » de la culture populaire en Bretagne. Kreiz Breizh Akademi avait certes abordé des airs de danse dans son répertoire mais parfois comme support à des suites concertantes. Pour Ba’n Dañs, le 8ème collectif de KBA, nous avons choisi de privilégier la musique de danse pour la danse, telle qu’elle fut, est pour nous et sera peut-être. Certes, les versions que nous avons choisies ne sont pas toujours les plus courantes en ce début de XXIème siècle. Comme pour la couleur des gammes, les formes rythmiques, les structures sont parfois complexes, et pourtant elles semblaient si simples à nos aînés. La complexité́ rythmique ou mélodique reste porteuse d’une très grande modernité́ musicale qui, nous l’espérons, pourra plaire aux danseuses et danseurs d’aujourd’hui. Et enfin le répertoire à été́ choisi gallo et bas breton. C’est une première pour KBA. Aujourd’hui quand la danse est tant oubliée, surtout la danse populaire où l’on se touche dans la ronde ou la chaîne. Nous ignorions l’arrivée de cette pandémie et les conséquences sociales qui furent nécessaires ou choisies au début de notre travail. Le travail rythmique et mélodique de KBA#8 perdurera grâce à cet album et à la précision de son travail. B’an Dañs adarre, « Rond partout » sans prendre gare aux trous ! Erik Marchand Nouvel album “Ba’n Dañs” paru en novembre 2021 (Hirustica / L’autre distribution) *Yolaine Delamaire : Chant* *Camille Lainé : Chant* *Mériadeg Lorho-Pasco : Clarinette* *William Nicolas : Bombarde et saxophones* *Bastien Guével : Binou et clarinette**Yuna Léon : Violon* *Mélanie Brelaud : Violon* *Charlotte Espieussas : Accordéon microtonal**Rémi Allain : Contrebasse**Thomas Bessé : Batterie* [![](https://datas.festival-interceltique-lorient.fr/images/images_spectacles/original/kreiz-breizh-akademi-8-ceric-legret-web.jpg)](https://datas.festival-interceltique-lorient.fr/images/images_spectacles/original/kreiz-breizh-akademi-8-ceric-legret-web.jpg)Crédits : Eric Legret ### Spectacles – [La Bretagne invite – le 10](http://www.festival-interceltique.bzh/spectacles/?spectacle_id=503)le 10/08/2022 à 21h30 (Quai de la Bretagne) [**Forfait**](https://www.festival-interceltique.bzh/billetterie/) *source : événement [Kreiz Breizh Akademi 8 au Festival Interceltique](https://agendatrad.org/e/35815) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

9€ / Forfait

avec Kreiz Breizh Akademi 8 – Ba’n Dañs

Quai de la Bretagne,Lorient (56) Quai de la Bretagne, 56100 Lorient, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-10T21:30:00 2022-08-10T01:30:00