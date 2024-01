KREATOR & ANTHRAX ZENITH PARIS – LA VILLETTE Paris, vendredi 29 novembre 2024.

es forces internationales s’associent dans une union exceptionnelle avec les géants du thrash allemand, Kreator, et les monstres américains du metal, Anthrax. Ce co-plateau sera implacablement complété par Testament, un autre maître du style.1985 : en Allemagne, Kreator sort Endless Pain , alors que de l’autre côté de l’Atlantique, Anthrax révolutionne le genre avec Spreading the Disease .Depuis près de 40 ans les deux formations sont restées fidèles aux racines du Thrash Metal sans jamais omettre de faire évoluer leur musique et ce, souvent de manière monumentale. C’est donc un véritable évènement de voir ces deux titans partager la scène du Zénith à Paris, avec Testament en invité spécial.Une soirée énergique à placer, sans aucun doute, sous le signe du pogo, du slam et des circle pits !

Tarif : 57.50 – 79.50 euros.

Début : 2024-11-29 à 20:00

Réservez votre billet ici

ZENITH PARIS – LA VILLETTE 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris 75