KRAZOLTA « Meet The Rolling Stones »

Gironde

Thélonious Café Jazz Club, le vendredi 25 février à 20:30

Les Stones fascinent encore par la richesse de leur musique. Krazolta s’attellera à vous livrer leur version de cet héritage tantôt cadeau , tantôt fardeau pour tous les musiciens qui restent dans l’ombre de leurs ainés. Ladies & Gentlemen , please to meet you, hope you’ll take your sits.

9€ / 7€

Rock, folk blues Thélonious Café Jazz Club 18 rue bourbon Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T20:30:00 2022-02-25T22:30:00

