KRAV BOCA + INNER TERRESTRIALS + PAVASSE DIFF’ART, 18 février 2023, PARTHENAY.

KRAV BOCA + INNER TERRESTRIALS + PAVASSE DIFF’ART. Un spectacle à la date du 2023-02-18 à 20:30 (2023-02-18 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros.

Les émeutiers de Krav Boca opèrent toujours cagoulés ! Poussés par un puissant guitare-basse-batterie-mandoline, les 3 maîtres de cérémonie envahissent la scène avec des textes en français et en grec : ni punk, ni rap, ni métal, mais certainement un peu des trois. Après son dernier album « Pirate Party » (2022) le groupe continue de multiplier les tournées partout en Europe. Avec l’appui du show d’un performer (du groupe Punish Yourself) à chacune de leurs apparitions scéniques, dans le public, sur scène, sur un terrain de basket ou dans la rue, une ambiance est de rigueur : le DÉGÂT ! INNER TERRESTRIALS Derrière les deux lettres “IT” se cache du bon ska et du punk à l’anglaise. Pas de ska-punk ici, mais du ska ET du punk, chaque style étant parfaitement maîtrisé. Originaire du quartier de Brixton à Londres et formé en 1994, les Inner Terrestrials sont des piliers du mouvement anarcho-punk outre manche. Des guitares saturées pour lever le poing, des lignes de basses reggae pour danser : le combo parfait ! PAVASSE Pavasse c’est du street punk chanté en Français. Composé par des membres de Bunkum, ex-Skorsonners et ex-Woodcutters, Ils ont joué avec des groupes tels que Sham 69, Ludwig von 88, 8’6 crew, Hard skin, Komintern sect… Samedi 18 février à la Salle Diff’art (Parthenay 79)

Votre billet est ici

DIFF’ART PARTHENAY 15, rue salvador allende Deux-Svres

Les émeutiers de Krav Boca opèrent toujours cagoulés ! Poussés par un puissant guitare-basse-batterie-mandoline, les 3 maîtres de cérémonie envahissent la scène avec des textes en français et en grec : ni punk, ni rap, ni métal, mais certainement un peu des trois. Après son dernier album « Pirate Party » (2022) le groupe continue de multiplier les tournées partout en Europe. Avec l’appui du show d’un performer (du groupe Punish Yourself) à chacune de leurs apparitions scéniques, dans le public, sur scène, sur un terrain de basket ou dans la rue, une ambiance est de rigueur : le DÉGÂT !

INNER TERRESTRIALS

Derrière les deux lettres “IT” se cache du bon ska et du punk à l’anglaise. Pas de ska-punk ici, mais du ska ET du punk, chaque style étant parfaitement maîtrisé. Originaire du quartier de Brixton à Londres et formé en 1994, les Inner Terrestrials sont des piliers du mouvement anarcho-punk outre manche. Des guitares saturées pour lever le poing, des lignes de basses reggae pour danser : le combo parfait !

PAVASSE

Pavasse c’est du street punk chanté en Français. Composé par des membres de Bunkum, ex-Skorsonners et ex-Woodcutters, Ils ont joué avec des groupes tels que Sham 69, Ludwig von 88, 8’6 crew, Hard skin, Komintern sect…

Samedi 18 février à la Salle Diff’art (Parthenay 79)

.13.8 EUR13.8.

Votre billet est ici