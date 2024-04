Krassimira Stoyanova Théâtre du Capitole Toulouse, dimanche 19 janvier 2025.

Krassimira Stoyanova Mélodies italiennes et russes Dimanche 19 janvier 2025, 16h00 Théâtre du Capitole Tarif unique 20€

Krassimira Stoyanova est une grande parmi les grandes : la soprano bulgare, qui a fait ses débuts à Sofia et entamé sa carrière internationale à Vienne, est aujourd’hui demandée dans le monde entier, où elle triomphe dans les héroïnes de Verdi et de Puccini, de Mozart et de Strauss. Musicienne accomplie (elle est aussi une talentueuse violoniste), portée par un idéal artistique d’une intégrité absolue, Krassimira Stoyanova nous révèlera, pour la première fois au Capitole, son extraordinaire sensibilité dans un choix de mélodies italiennes et russes, échos intimes aux grands rôles de son répertoire.

Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 63 13 13 https://opera.toulouse.fr/ Aujourd’hui Opéra National du Capitole, le Théâtre du Capitole occupe depuis trois siècles une place centrale tant sur le plan de la ville que dans son projet culturel. Il propose à chaque saison une programmation lyrique et chorégraphique d’excellence. Métro : ligne A – station Capitole

récital

Krassimira Stoyanova © Teatro alla Scala